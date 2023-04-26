Появилась полная версия заявлений лидера КНР Си Цзиньпина после разговора с Владимиром Зеленским.

Их приводит китайское телевидение.

Си Цзиньпин заявил, что китайско-украинские отношения "прошли через 31 год развития и достигли уровня стратегического партнерства". "Сложная эволюция украинского кризиса" оказала серьезное влияние на международную ситуацию, а Китай в этом вопросе всегда стоял на стороне мира. "Основная позиция состоит в том, чтобы склонить к миру и способствовать переговорам", заявил он. Си предложил четыре пункта для совместного рассмотрения и три "для размышления". На этом основании Китай построил свой документ по урегулированию. Китай не является "ни стороной, ни создателем" конфликта, "то, что делает Китай, вполне честно". Диалог и переговоры - единственный выход, потому что "в ядерной войне нет победителя". Все заинтересованные стороны должны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность при рассмотрении и разрешении вопросов и по-настоящему сосредоточиться на будущем своей судьбы и всего человечества, чтобы совместно управлять кризисом и контролировать его. "Китайская сторона будет настаивать на установлении мира и содействии переговорам, а также приложит собственные усилия, чтобы как можно скорее остановить войну, прекратить огонь и восстановить мир. Для этого Китай направит специального представителя китайского правительства по евразийским делам с визитом в Украину и другие страны для проведения углубленной коммуникации со всеми сторонами по политическому урегулированию украинского кризиса", - заявил Си Цзиньпин.

Напомним, что Зеленский после разговора с Си назначил нового посла в Китае.

А Пекин объявил, кто возглавит китайскую делегацию по Украине, о которой договорились Зеленский и Си.

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