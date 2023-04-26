Украинский и китайский мирные планы нашли общие точки соприкосновения.

Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров в эфире телемарафона, комментируя переговоры украинского президента с лидером КНР.

По его словам, точки зрения Украины и Китая совпадают по поводу неиспользования и нераспространения ядерного оружия. Также Пекин согласился, что нельзя брать в заложники ядерные объекты.

"Это те точки пересечения, с которых можно начинать развивать этот диалог. Также приятно, что Китай заинтересован в восстановлении мира", - добавил Никифоров.

Он рассказал, что одной из тем обсуждений стали мирные инициативы для завершения войны России против Украины.

"Состоялся обмен мнениями, то есть глава КНР уже лично представил китайский "мирный план", который есть в публичном пространстве и очень известен. Президент Украины рассказал о своей формуле мира, которая является для нас приоритетной. Приятно, что есть определенные моменты, такие точки пересечения", - говорит пресс-секретарь.

По его словам, важен был сам факт переговоров, поскольку они возобновили диалог между странами. При этом они совпали с назначением посла в Китае. Пресс-секретарь считает, что это может ознаменовать развитие украино-китайских отношений.

"Это только начало диалога. Нас проинформировали, что Китай назначит такого человека (спецпредставителя - Ред.), где-то видел его имя. Посмотрим, с чем он приедет. Я так понимаю, что приедет, чтобы подробно понять нашу позицию. Мы позитивно настроены на такой прямой диалог с Китаем", - отметил Никифоров.

Он также подчеркнул, что пока еще рано давать какие-либо оценки переговорам лидеров, поскольку это только первый шаг к восстановлению отношений между странами.

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