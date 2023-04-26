Президент Владимир Зеленский опубликовал подробности телефонного разговора с главой КНР Си Цзиньпином.

"В ходе часового общения обсудили весь комплекс актуальных вопросов двусторонних отношений", - пишет президент.

По его словам, отдельное внимание было уделено путям возможного взаимодействия с целью установления справедливого и устойчивого мира для Украины. При этом он напомнил свою позицию: "Не может быть никакого мира за счет территориальных компромиссов".

Также, как рассказал Зеленский, "в ходе беседы обсудили пути укрепления украинско-китайского партнерства".

"До полномасштабного российского вторжения Китай являлся торговым партнером Украины номер один. Верю, что наш сегодняшний разговор даст мощный импульс возвращению, сохранению и развитию этой динамики на всех уровнях", – добавил он.

Ранее мы приводили полную версию заявлений Си Цзиньпина после разговора с Зеленским.

Также мы публиковали комментарий по поводу переговоров украинского президента с лидером КНР пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова. Он сказал, что украинский и китайский мирные планы нашли общие точки соприкосновения.