В сети появилось видео празднования Первомая в китайском Чунцине.

Чунцин – гигантский город на юго-западе Китая, основанный в месте слияния рек Янцзы и Цзялинцзян. По данным 2020 года, его население составляло 32,05 миллиона человек.

Международный день труда - один из самых важных праздников в КНР, а также один из немногих, которые празднуют всегда в одну и ту же дату каждый год.

В Украине 1 Мая также государственный праздник, но на время войны праздничные дни не являются выходными.

Между тем зимой в Верховной Раде предложили отменить празднование 8 Марта, Первомая и Дня Победы. Соответствующий проект закона зарегистрировали парламентарии Оксана Савчук (избиралась от "Свободы"), ряд депутатов от "Голоса" - Наталия Пипа, Соломия Бобровская, Ярослав Юрчишин, а также "Слуга народа" Ростислав Тистык.

А еще в сентябре 2021 года Институт нацпамяти предлагал отменить выходные на 8 Марта и 1 Мая.