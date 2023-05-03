Турция закрывает воздушное пространство для рейсов из Армении в третьи страны. Решение принято после установки памятника участникам операции "Немезис" в Ереване.

Об этом заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала NTV.

Он назвал установку такого памятника неприемлемой. Операция "Немезис" - убийство лидеров Османской империи, причастных к организации геноцида армян, а также лидеров Азербайджанской Демократической Республики, причастных, по утверждениям организаторов, к резне армян в Баку в 1918 году.

"Мы закрыли воздушное пространство для Армении для рейсов в третьи страны. Мы будем пускать самолеты в нашу страну при необходимости, но пролет лайнеров и частных джетов через наше пространство не позволим, пока продолжаются провокации. Если они не прекратят их, то мы пойдем на другие меры", - заявил Чавушоглу.

СМИ отмечают, что армянские авиакомпании уже несколько дней как сообщают о проблемах с транзитом через Турцию.

Напомним, что в марте в Нагорном Карабахе снова произошло вооруженное столкновение между Арменией и Азербайджаном. Были жертвы.