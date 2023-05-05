Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия работает над тем, чтобы удержать отношения с США от провала в пропасть открытого вооруженного конфликта.

Об этом дипломат сказал в четверг в эфире российского "Первого канала".

"Мы работаем над тем, чтобы удержать отношения с США от провала в пропасть открытого вооруженного конфликта, мы уже стоим на грани, на краю этой пропасти", - отметил он.

По его словам, контакты Москвы и Вашингтона проводятся по мере необходимости, в том числе и на высоком уровне.

"Каналы существуют и контакты проводятся, в том числе по мере необходимости на политическом уровне на высоких этажах", - сказал он.

Рябков добавил, что американские представители пытаются продемонстрировать отстраненность и "продвинуть в мировые СМИ тезис о непричастности Вашингтона" к атаке беспилотника на Кремль. В связи с этим он заявил, что "РФ готова использовать все средства, чтобы никому не было дозволено совершать посягательства на безопасность руководства страны".

Ранее мы рассказывали подробности удара беспилотника по Кремлю.

В США заявили, что не причастны к атаке беспилотников на резиденцию президента РФ.