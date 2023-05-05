В Украине запускают электронную очередь на военно-врачебные комиссии.

Об этом сообщила в своем телеграм-канале заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Министерство обороны делает первые шаги по ликвидации очередей на ВВК. На фото – скрин интерфейса системы электронной записи к врачам. После старта проекта начальник медицинской части сможет заранее записывать бойцов на прохождение медицинского осмотра или к конкретному врачу-специалисту на нужный день и время. Потребности ждать в очередях не будет. Военнослужащие будут знать точное время, на которое нужно прийти", - говорится в сообщении.

По словам Маляр, сейчас запустили проект в тестовом режиме в нескольких городах: Харькове, Львове, Киеве, Виннице и Одессе. Там сейчас больше всего людей проходят ВВК.

В планах у Минобороны перевести все военно-врачебные комиссии на работу с электронной записью. Это произойдет в течение мая, пообещала Маляр.

Вчера мы сообщали, что в Украине планируют снизить предельный призывной возраст с 27 до 25 лет. Уже наработаны соответствующие предложения в законодательство.

Также мы писали, что 2 мая Верховная Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине еще на 90 дней.