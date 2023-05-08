Поезд Вена-Киев, который отправился из Австрии 7 мая, опаздывает на шесть часов. Причина - крушение грузового состава в Венгрии, которое создало затор на путях.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзалiзницi" в Facebook.

Вчера утром девять вагонов венгерского поезда с железной рудой сошли с рельсов. Власти страны сейчас ликвидируют последствия аварии.

Что же до украинского поезда, то в Киев он прибудет 9 мая в составе поезда №750 (Ивано-Франковск - Киев).

Напомним, с 24 апреля запустили новый беспересадочный вагон сообщением Вена - Чоп - Вена. После прохождения погранично-таможенного контроля можно отправиться на поезде №750 Ужгород - Киев. Стоимость билета из Чопа в Вену составляет 1 730 грн.

Также сообщалось, что "Укрзализныця" успешно завершила тестово-испытательную поездку по колее европейского стандарта шириной 1435 мм по маршруту из Польши в Рава-Русскую.

Сообщение планируется открыть для пассажиров летом и организовать в Рава-Русской удобный пересадочный хаб между поездами из Варшавы по евроколее и поездами из Львова по украинской колее шириной 1520 мм.