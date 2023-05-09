В сети появились видео румынских РСЗО APR-40 на территории Украины.

Напомним, ранее в Румынии заявили, что готовы давать Украине в качестве партнера по НАТО системы вооружения времен "Варшавского договора". Среди них реактивные системы залпового огня румынского производства - APR-40. Это лицензионные копии советского "Града".

Машины РСЗО APR-40 сделаны на шасси грузового автомобиля DAC 665T с колесной формулой 6х6. Они оснащены той же пусковой установкой на 40 ракет, что и у "Града".

Ранее мы писали, что немцы строят в Румынии и Польше центры ремонта вооружения, применяемого в Украине.

А также, что в Бухаресте решили, что страны НАТО окажут новую военную помощь Украине.

Война в Украине продолжается уже 440-й день. Мы следим за новостями 9 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 439-го дня войны. ISW сообщает, что "вагнеровцы" продвинулись на запад в Бахмуте. Ночью был массированный обстрел Украины. А Telegraph пишет, что украинское контрнаступление все еще не началось из-за появления у России управляемых авиабомб.

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