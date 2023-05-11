Украинцы за границей смогут получать пенсию по упрощенной процедуре. Теперь можно подать заявление о выплате или смене способа оплаты пенсии или денежной помощи удаленно.

Об этом сообщает Минреинтеграции.

В частности, платежную карту можно открыть через официальный сайт или мобильное приложение банка.

Получать пенсии за границей можно с помощь международного перевода через "Укрпочту", если есть такая возможность. Подробно об этом мы писали здесь.

Также предусмотрена возможность возобновить без приезда в Украину пенсии, выплата которой прекратилась в период военного положения путем отправки заявления почтой.

Тем временем в Украине с 1 июля планируется проиндексировать пенсии ученым и госслужащим.

Также сообщалось, что в Украине начал действовать новый закон по назначению пенсий во время войны.

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