С началом посевной в Украине увеличилось количество случаев подрывов сельскохозяйственной техники на деоккупированных территориях.

Об этом "Стране" рассказал источник в правоохранительных органах.

"С начала мая в Украине зафиксировано 15 случаев подрыва сельскохозяйственной техники на территории Харьковской, Николаевской, Сумской, Черниговской, Херсонской и Киевской областей", - рассказал источник.

По его словам, больше всего случаев подрывов зарегистрировано в Николаевской области.

"В Киевской и Черниговской областях по одному случаю, два подрыва произошло в Сумской области, в Харьковской и Херсонской областях зафиксировано по три подрыва и четыре случая подрывов в Николаевской области", - сообщил источник "Страны".

Он также добавил, что во всех происшествиях не было погибших.

"11 человек были госпитализированы, пять человек от госпитализации отказались. Во всех случаях возбуждены уголовные дела по статье 438 - нарушение законов и обычаев войны", - отметил источник.

Ранее мы писали, что в марте в Херсонской области трактор подорвался на взрывчатке, оставленной российскими военными. Тогда один человек погиб, еще один был ранен.

А в начале апреля в Киевской области трактор наехал на поле на противотанковую мину. В результате водитель получил ранения.