Совещания по ситуации на фронте и утверждение плана реформы МВД. Новое обращение Зеленского. Видео
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее видеообращение в четверг, 11 мая.
Главное из заявлений президента:
- Сообщил о совещании с военными по ситуации на линии фронта.
- Рассказал о встрече с советником президента Бразилии и приглашении для бразильского президента в Украину.
- Сообщил об утверждении плана реформы всех правоохранительных органов на срок до 2027 года.
Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему задерживается контрнаступление ВСУ. По его словам, военные морально готовы к контрнаступлению, однако в Украину прибыла еще не вся обещанная техника.
Тем временем россияне заявляют об атаках ВСУ под Соледаром и Бахмутом. Кроме того, они сообщают, что в ближайшие сутки может начаться наступление ВСУ в районе Орехова Запорожской области.
Война в Украине продолжается уже 442-й день. Мы следим за новостями 11 мая в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 441-го дня войны. ВСУ подтвердили продвижение украинской армии под Бахмутом. Однако глава МИД Кулеба заявил, что Украина пока не знает, "что выйдет" из украинского контрнаступления. Министр иностранных дел Китая приехал в Европу и сделал ряд заявлений по Украине. А Путин подписал указ о ежегодном призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе.
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