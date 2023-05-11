Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее видеообращение в четверг, 11 мая.

Главное из заявлений президента:

Сообщил о совещании с военными по ситуации на линии фронта. Рассказал о встрече с советником президента Бразилии и приглашении для бразильского президента в Украину. Сообщил об утверждении плана реформы всех правоохранительных органов на срок до 2027 года.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему задерживается контрнаступление ВСУ. По его словам, военные морально готовы к контрнаступлению, однако в Украину прибыла еще не вся обещанная техника.

Тем временем россияне заявляют об атаках ВСУ под Соледаром и Бахмутом. Кроме того, они сообщают, что в ближайшие сутки может начаться наступление ВСУ в районе Орехова Запорожской области.

Война в Украине продолжается уже 442-й день. Мы следим за новостями 11 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 441-го дня войны. ВСУ подтвердили продвижение украинской армии под Бахмутом. Однако глава МИД Кулеба заявил, что Украина пока не знает, "что выйдет" из украинского контрнаступления. Министр иностранных дел Китая приехал в Европу и сделал ряд заявлений по Украине. А Путин подписал указ о ежегодном призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала главные события минувших суток.