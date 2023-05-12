В Пакистане суд освободил бывшего премьера Имрана Хана, задержание которого спровоцировало масштабные беспорядки в Исламабаде и нападение на резиденцию нового главы правительства в Лихоре.

Об этом сообщают местные СМИ.

"Ходатайство Имрана Хана об освобождении под залог по делу о принадлежащем ему фонде "Аль-Кадир траст" одобрено", - говорится в сообщении.

Напомним, Хана задержали во вторник 9 мая. После этого в стране начались беспорядки.

10 мая протестующие прорвали блокаду силовиков на Кашмирском шоссе и направились в столицу Исламабад. Власти Пакистана ввели в город армейские части и отключили интернет. Сообщалось о восьми погибших в ходе столкновений.

Его сторонники вышли на протесты, во время которых подожгли офис "Радио Пакистан" и авиабазу ВВС страны в Мианвали. Нападению также подверглось здание межведомственной разведки.

11 мая его сторонники напали на резиденцию нового главы правительства в Лихоре. В соцсетях публиковали видео, на котором слышна стрельба.

Сам Хан заявил, что оппозиция Пакистана вступила в сговор с Вашингтоном, чтобы добиться его отстранения от власти из-за его независимой внешней политики, симпатизирующей Китаю и России.