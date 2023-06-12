Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник показал фото хитрой лисы, выпрашивающей угощение у случайных прохожих.

Соответствующий пост появился на странице организации в Facebook.

"Зимой меховая шубка у этого рыжего хищника – блестящая, пушистая и яркая. А вот с наступлением теплая красота тускнеет. Очевидно, не только из-за сезонности, но и в связи с озабоченностью уходом за потомством: ведь именно весной рождаются лисята. А дети – это большая потребность в еде. Вот и лиса и хитрит: просит у случайных прохожих: угостите чем-нибудь?" - говорится в сообщении.

Лисица обычная зарегистрирована в таких разнообразных местах обитания, как тундра, пустыня, лес, центры городов, болотистые местности, горы, кустарники, травянистые местности, сельскохозяйственные угодья.

Размножается лиса, в зависимости от региона, с декабря по февраль; число ее детенышей зависит от пищевых ресурсов окружающей среды. Лиса воспитывает потомство в норе, а в остальное время живет почти исключительно на открытом воздухе. Потомство покидает мать осенью. В неволе продолжительность жизни лисы составляет 10-12 лет, однако в дикой природе она живет три года.

Ранее мы писали, что в фотоловушку Чернобыльского заповедника попала лиса с деликатесом в зубах.

Также заповедник показывал фото лисы, которая пробирается по тропам, вытоптанным дикими лошадьми.