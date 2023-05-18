Армянский производитель коньяка "Арарат" объявил об уходе с российского рынка
Ереванский коньячный завод, производящий коньяк "Арарат", прекратит экспорт своей продукции на российский рынок.
Об этом сообщил министр экономики Армении Ваан Керобян, пишет NEWS.am.
По его словам, это может создать проблемы с закупкой винограда у фермеров.
С 1998 года Ереванский коньячный завод принадлежит международной группе Pernod Ricard, которая сообщила о прекращении экспорта продукции в Россию.
Также компании принадлежат такие бренды как водка Absolut, виски Chivas Regal, Jameson, Ballantine's.
Напомним, в прошлом году о полном уходе с российского рынка заявил производитель пива, датский Carlsberg. При этом в компании отмечали, что понесут "значительные" неденежные убытки. При этом Carlsberg является владельцем российской пивоваренной компании "Балтика", которую закрывать не планировали.
Ранее мы писали, что посол Украины в Ирландии Лариса Герасько призвала людей перестать покупать виски Jameson в знак протеста против решения компании возобновить торговлю с Россией. Она обвинила Jameson в том, что компания играет определенную роль в финансировании российской агрессии в Украине, продолжая торговлю с Россией.