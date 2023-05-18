Ереванский коньячный завод, производящий коньяк "Арарат", прекратит экспорт своей продукции на российский рынок.

Об этом сообщил министр экономики Армении Ваан Керобян, пишет NEWS.am.

По его словам, это может создать проблемы с закупкой винограда у фермеров.

С 1998 года Ереванский коньячный завод принадлежит международной группе Pernod Ricard, которая сообщила о прекращении экспорта продукции в Россию.

Также компании принадлежат такие бренды как водка Absolut, виски Chivas Regal, Jameson, Ballantine's.

Напомним, в прошлом году о полном уходе с российского рынка заявил производитель пива, датский Carlsberg. При этом в компании отмечали, что понесут "значительные" неденежные убытки. При этом Carlsberg является владельцем российской пивоваренной компании "Балтика", которую закрывать не планировали.

Ранее мы писали, что посол Украины в Ирландии Лариса Герасько призвала людей перестать покупать виски Jameson в знак протеста против решения компании возобновить торговлю с Россией. Она обвинила Jameson в том, что компания играет определенную роль в финансировании российской агрессии в Украине, продолжая торговлю с Россией.