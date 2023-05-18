В Киевской области мужчина забил ногами до смерти свою сожительницу на почве ревности. Его приговорили к восьми годам тюрьмы.

Об этом сообщает в Telegram пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

"При поддержке публичного обвинения прокурорами Бучанской окружной прокуратуры судом объявлен обвинительный приговор мужчине, нанесшему сожительнице тяжкие телесные повреждения, повлекшие ее смерть (ч. 2 ст. 121 УК Украины).

Прокуроры в суде доказали, что в селе Загальцы Бучанского района в сентябре 2022 года между сожителями после распития спиртных напитков на почве ревности возник конфликт. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес женщине многочисленные удары ногами по лицу и телу. На следующий день из-за плохого самочувствия она вызвала скорую медицинскую помощь и была госпитализирована в медицинское учреждение с множественными ссадинами, синяками, переломами ребер, отеком головного мозга и разрывом внутренних органов. Через несколько дней от полученных травм потерпевшая скончалась в больнице", - говорится в сообщении.

Бородянский районный суд поддержал позицию прокурора, признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил ему наказание – 8 лет лишения свободы. До вступления приговора в законную силу мужчина будет находиться под стражей.

Напомним, в прошлом году в Бучанском районе Киевской области мужчина избил местного 74-летнего местного жителя руками и ногами до смерти. Убийцу приговорили к 12 годам лишения свободы.

Ранее мы писали, что в селе Киевской области женщина умирала несколько дней, пока ударивший ее сожитель пьянствовал рядом.