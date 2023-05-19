В пятницу, 19 мая, в Украине облачно с прояснениями. Местами возможны осадки.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

В западных областях и в южной части днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. На остальной территории без осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура днем +21...+26. На крайнем западе страны кое-где до +17...+20.

В Киеве переменная облачность без осадков. Днем до +22...+24.

Карта погоды на 18 мая от Укргидрометцентра

Синоптик Наталья Диденко пишет, что 19 мая в Украине будет царить теплая воздушная масса. В течение дня температура воздуха +23...+26, в западных областях и большинстве северных будет немного свежее +19...+23.

Ветер восточный и северо-восточный, умеренный, в южной части может быть сильным, а значит, и штормовым на морях.

Дожди в пятницу в Украине возможны повсюду, кроме восточных областей. Правда, характер их будет кратковременным и локальным и будет идти преимущественно в дневные часы.

В Киеве 19 мая температура воздуха будет +22...+23. Серьезного дождя не будет, однако днем небольшие осадки могут быть в отдельных районах столицы.



Напомним, что климатологи сообщают, что этот год может стать самым жарким в истории.

Также мы писали о том, что апрель в Киеве в этом году был одним из самых холодных и дождливых за последние 130 лет.