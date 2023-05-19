Главное управление разведки заявило о том, что украинские медиа получают предложения о размещении материалов, "которые имеют прямые признаки дезинформации" и направлены "на дискредитацию украинских Сил безопасности и обороны".

О каких именно публикациях идет речь - не уточняется, но сообщается, что предложения "могут озвучиваться от имени якобы представителей украинских спецслужб".

ГУР призывает медиа сохранять бдительность и сообщать о таких случаях правоохранительным органам.

Напомним, на днях с резкой критикой главы ГУР Буданова выступил главред сайта "Цензор" Юрий Бутусов.

В частности он заявил, что Буданов слишком много времени уделяет не своей работе, а личному пиару, намекнул на провал ряда спецопераций ГУР (в частности, на острове Змеиный и в Энергодаре), а также утверждал, что "большая часть успешных операций в РФ совершена не силами ГУР, а Службой безопасности Украины". Последний тезис затем широко разошелся по телеграмм-каналам и СМИ.

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Ранее мы подводили итоги 449-го дня войны. Украина продолжает удерживать юго-западную часть Бахмута. При этом немецкая газета Bild пишет, что Бахмут захвачен на 99%, и сейчас Украина контролирует только одну сторону самой западной улицы города. ВСУ продвигаются на флангах города - на 150-1700 метров за сутки на разных участках.

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