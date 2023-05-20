Очередное, двенадцатое, заседание контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоится на следующей неделе.

Об этом сегодня сообщил министр обороны Алексей Резников в Фейсбуке.

По его словам, акцент на заседании будет сделан на теме самолетов, а также на укреплении противовоздушной и противоракетной обороны.

"Современная авиационная платформа - это именно то, чего нам сейчас не хватает в системе ПВО/ПРО, чтобы защитить наши мирные города и наших воинов на фронте", - отметил Резников.

При этом министр призвал не ожидать в этом вопросе быстрых подвижек.

"Решения, которые сегодня принимают наши партнеры по самолетам - это важный этап, но не конец пути. Потребуются время, ресурсы и много очень квалифицированной работы, пока наше небо станет безопаснее. Надо набраться терпения", - подчеркнул Резников.

Напомним, предыдущая встреча в формате "Рамштайн" состоялась в конце апреля. На ней США подтвердили, что танки "Абрамс" прибудут в Германию для тренировок украинцев. Также участники поддержали предоставление ракет для противовоздушной обороны Украины.

Между тем вчера СМИ сообщили, что США и союзники планируют предоставить Киеву F-16, однако при этом самолеты могут быть направлены Украине не напрямую от США.