Этой ночью россияне не применили ракеты, поскольку, вероятно, хотят усыпить бдительность украинских военных.

Об этом во время телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Как правило, во время ракетной атаки враг пытается активизировать ракетоносители, выводить их в район осуществления пусков. На этот раз были маневры, но привлечения не было. Вполне вероятно, что они делают такие паузы в ночных атаках, чтобы усыпить бдительность наших защитников. Где-то пытаются подыскать "ключи" к слабым местам нашей ПВО. Пока ракетная угроза высока, но не критическая", - сказала Гуменюк.

По ее словам, на боевом дежурстве в Черном море находится один российский ракетоноситель, который продолжает дежурить с прошлых суток. Такой ракетоноситель несет на себе восемь "Калибров".

Кроме того, как сказала Гуменюк, РФ продолжает искать слабые места ПВО.

В последнее время россияне пытаются испытывать разные направления, чтобы убедиться, на каком из этих направлений система ПВО может иметь какие-то пробелы.

Война в Украине идет уже 454-й день. Мы следим за новостями 23 мая в своем онлайне.

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