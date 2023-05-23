Бывший губернатор Луганской области Сергей Гайдай опроверг, что Казахстан отказал ему в назначении послом Украины. Об этом накануне сообщало "Зеркало недели".

Никакого официального отказа от Казахстана нет, заявил экс-глава Луганской ОВА в комментарии УНН.

"Помните анекдот про Мойшу и Рабиновича? "Мойша, о тебе такое говорят, когда тебя нет". - "Когда меня нет, меня могут даже бить". Эта информация не соответствует действительности, относительно несогласования моей кандидатуры. Это кто-то выдумал. Никакого официального отказа нет. Документы мои лежат в Казахстане, все нормально, я готовлюсь", – заявил Гайдай.

Он высказался и относительно того, кто может быть заинтересован в распространении информации о несогласовании его кандидатуры послом.

"Россияне очень давят на Токаева по поводу моей кандидатуры, потому что им хоть камни с неба, но только чтобы Гайдая не назначили, потому что они боятся реально. Могу сказать, что несмотря на огромное давление, по моему предположению, эта информация вышла из одного из двух источников: или казахи вбрасывают, чтобы все же проверить, что, может, Украина предложит другую, не такую одиозную кандидатуру, или это утечка из украинского МИДа: кто-то, возможно, хочет занять должность посла и поэтому попытался сбить мою кандидатуру. Но это все предположенич", – сказал Гайдай.

Он также ответил на вопрос о дальнейших действиях, если его назначение послом не состоится.

"Всякое может быть. Действительно, могут и не назначить меня на эту должность. Такой вариант я допускаю. Я работаю в президентской вертикали. Если предложат какое-то другое место работы, я буду рассматривать. Даже посольская деятельность. Мне лично интересна страна Казахстан, потому что она непростая. Учитывая влияние России, три миллиона граждан РФ, учитывая то, что россияне находили у них какие-то биолаборатории и фашизм казахский – мы это проходили уже. Учитывая это все и мою кандидатуру, и 7,5 тысяч километров границы, которая не совсем контролируется, с Россией. Это, кстати, не совсем и безопасная работа именно для меня, но я готов. Это вызов. Если предложат какую-то другую страну, здесь надо уже размышлять. Я не хочу поехать куда-то в Монако на пенсию и просто получать зарплату, я хочу работать на Украину. А во время войны, мне кажется, что нельзя расслабляться и идти на пенсию", – сказал Гайдай.

Предыдущий украинский посол в Казахстане Петр Врублевский является профессиональным дипломатом. В октябре 2022 года его уволили с должности после скандального заявления о необходимости "убивать русских как можно больше", которое вызвало недовольство у казахской стороны.

Гайдай не является профессиональным дипломатом. С 2019 по март 2023 он возглавлял Луганскую ОГА, по образованию Гайдай магистр публичного управления. О том, что Гайдай уходит с губернаторского поста, "Стране" сообщили источники в окружении главы ОВА 14 марта.