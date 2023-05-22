Казахстан отказался выдавать агреман (согласие на принятие лица в качестве главы дипломатического представительства) бывшему начальнику Луганской областной военной администрации Сергею Гайдаю.

Об этом пишет издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники.

Сообщается, что казахская сторона "мягко, но жестко" дала понять, что хотела бы видеть на месте посла Украины в Казахстане профессионального дипломата.

Напомним, в апреле Зеленский назначил нового главу Луганской ОВА. Им стал полковник Нацполиции Артем Владимирович Лысогора.

Как сообщала "Страна" после ухода с должности главы Луганской ОВА Гайдай должен был отправится послом в Казахстан. По крайней мере обсуждалась такая возможность.

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