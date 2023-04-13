Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении на должность председателя Сумской областной военной администрации Артюха Владимира Николаевича.

Соответствующий документ опубликован на сайте Офиса президента.

Новый глава Сумской ОВА родился в мае 1958 года в Благовещенске Амурской области России. Закончил Харьковское высшее военное авиационное командное училище связи, Военно-воздушную академию имени Гагарина в Московской области, Национальную академию обороны Украины.

В ВСУ Владимир Артюх служил на командных и штабных должностях от командира взвода до заместителя начальника Генштаба ВСУ, которым стал в 2009 году.

В общей сложности вооруженным силам он посвятил 37 лет и за свою карьеру он дослужился до звания генерал-лейтенанта.

Также ранее он работал начальником подольского филиала государственного предприятия "Украинский государственный центр радиочастот", а затем советником начальника Винницкой ОВА.

Напомним, в январе Владимир Зеленский подписал указы об увольнении пяти глав областных администраций. В их числе был и тогдашний глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Ранее мы писали, что сегодня президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении на должность главы Луганской ОВА полковника Нацполиции Артема Владимировича Лысогора.