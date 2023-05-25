Владелице батута, на котором 13 мая произошла трагедия с четырехлетней девочкой в детском городке "Сказка", изменена мера пресечения. Сегодня, 25 мая, Апелляционный суд Николаева принял решение о возможности освобождения женщины под залог из СИЗО.

Об этом сообщает издание "Новости N".

Коллегия судей рассмотрела апелляционную жалобу на решение Заводского суда. Защита просила изменить меру пресечения, указывая на отсутствие подтвержденных рисков и на то, что подозреваемая явилась на место происшествия, не пытаясь скрыться от правоохранителей.

Суд принял решение удовлетворить частично апелляционную жалобу. Владелица батута будет оставаться под стражей, но ей предоставлена возможность внести залог. Сумма залога - 134 тысячи гривен.

Трагедия произошла 13 мая, когда четырехлетняя девочка погибла на батуте в детском городке.

Владелице батута предъявили подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.272 УК Украины (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель). 16 мая решением Заводского суда подозреваемую отправили в СИЗО без права внесения залога.

Как мы писали, во время обстрела Нью-Йорка была ранена 14-летняя девочка и пятеро полицейских из эвакуационного авто.

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