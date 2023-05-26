Баку и Ереван, которые договорились о взаимном признании территориальной целостности, могут подписать мирное урегулирование конфликта по Нагорному Карабаху. Это может произойти на саммите Европейского политического сообщества на следующей неделе.

Об этом заявила посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева, пишет на Reuters.

"Мы надеемся, что 1 июня в Кишиневе, наконец, будет подписан мирный договор... Это исторический момент и импульс, который нельзя упустить", - сказала она.

На саммите премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев должны провести переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Напомним, в середине апреля Пашинян допустил признание суверенитета Азербайджана на территорию Нагорного Карабаха и признание Армении в границах времен СССР. Он считает, что если этого не сделать, то никто не позволит Армении развиваться, потому что никто не примет идею, что Армения должна развиваться и крепнуть.

"Страна" рассказывала, как более 30 лет назад началась война в Карабахе.