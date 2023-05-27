Стали известны победители 76-го Каннского кинофестиваля.

Их опубликовал Фейсбук мероприятия.

Японский актер Кодзи Якусё удостоен премии за лучшую мужскую роль за работу в фильме "Идеальные дни" кинорежиссера Вима Вендерса. Якусё сыграл роль уборщика туалетов из Токио.

Приз за лучшую женскую роль поучила турецкая актриса Мерве Диздар за работу в художественном фильме турецкого режиссера Нури Бильге Джайлана "О сухой траве".

Обладательницей "Золотой пальмовой ветви" стала француженка Жюстин Трие за фильм "Траектория падения". Фильм рассказывает о писательнице, муж которой загадочно погибает, а ее подозревают в убийстве.

Гран-при удостоен британский режиссер Джонатан Глейзер за фильм "Зона интереса".

Нынешний фестиваль отметился двумя скандалами с участием украинок. Сегодня украинская фотомодель Алина Байкова попыталась пройти на кинофестиваль, но ее не пустила охрана. Причиной стала футболка 34-летней женщины с надписью на английском языке "F@ck you Putin" (в переводе "Да пошел ты, Путин").

А 23 мая блогер и фитнес-тренер из Украины Илона Чернобай устроила перформанс на красной дорожке Каннского кинофестиваля, появившись в платье цветов украинского флага и облив себя бутафорской кровью. Ее довольно грубо вывели с мероприятия.