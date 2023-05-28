Правоохранители итальянской Венеции расследуют происхождение зеленой жидкости, которая появилась в знаменитом Гранд-канале города.

Об этом сообщает в воскресенье, 28 мая, итальянское агентство Ansa.

Вода в главном канале Венеции стала яркого зеленого цвета в районе моста Риальто. Власти города пытаются выяснить причину, говорится в публикации.

Префект города созвал экстренное совещание полиции, чтобы понять, что произошло, и изучить возможные контрмеры.

Региональное агентство по охране окружающей среды уже получило образцы измененной воды и работает над определением вещества, которое изменило ее цвет.

Агентство пишет, что инцидент перекликается с недавними эпизодами в Италии, когда экологические группы раскрашивали памятники, в том числе используя растительный уголь, чтобы очернить воду римского фонтана Треви в знак протеста против ископаемого топлива.

Однако пока ни одна группа активистов не взяла на себя ответственность за то, что произошло в Венеции, сообщает Ansa.

Ранее мы писали, что в реке Ингулец после возникшего из-за удара по дамбе подтопления покраснела вода.

Также "Страна" рассказывала, что в регионе Моав на территории современной Иордании ветхозаветное озеро изменило цвет и стало кроваво-красным. Некоторые считают, что озеро изменило свой цвет из-за водорослей, а другие винят в этом загрязнение окружающей среды.