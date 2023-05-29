Пресс-служба лондонского футбольного клуба "Арсенал" из-за критики украинских болельщиков удалила пост, в котором поздравила с днём рождения своего бывшего футболиста, россиянина Андрея Аршавина.

Пост появился в Твиттере в понедельник.

В аккаунте "Арсенала" в соцсети было опубликовано видео с голами россиянина в ворота "Ливерпуля" в матче 2009 года.

"Желаем тебе хорошего дня, Андрей", - говорилось в подписи к ролику.

Пользователи из Украины начали требовать удалить пост, в том числе в нецензурной форме.

"Арсенал", какой позор! Андрей поддерживает российскую армию. Пожалуйста, удалите пост!" - написал один из них.

"Он поддерживает войну против Украины, на@уй Андрея", - высказался другой.

В итоге пост исчез.

Ранее мы сообщали, что в октябре американский миллиардер Илон Маск выступил с мирным предложением, касающимся урегулирования военного конфликта в Украине.

За это против него поднялась волна хейта в соцсетях со стороны украинцев. По мнению некоторых из них, например политолога Юрия Романенко, Маск по сути хочет, "чтобы Украина спасла мир ценой собственного самоубийства".