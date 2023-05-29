После возмущений украинцев клуб "Арсенал" удалил из Твиттера поздравление Аршавина с днем рождения
Пресс-служба лондонского футбольного клуба "Арсенал" из-за критики украинских болельщиков удалила пост, в котором поздравила с днём рождения своего бывшего футболиста, россиянина Андрея Аршавина.
Пост появился в Твиттере в понедельник.
В аккаунте "Арсенала" в соцсети было опубликовано видео с голами россиянина в ворота "Ливерпуля" в матче 2009 года.
"Желаем тебе хорошего дня, Андрей", - говорилось в подписи к ролику.
Пользователи из Украины начали требовать удалить пост, в том числе в нецензурной форме.
"Арсенал", какой позор! Андрей поддерживает российскую армию. Пожалуйста, удалите пост!" - написал один из них.
"Он поддерживает войну против Украины, на@уй Андрея", - высказался другой.
В итоге пост исчез.
Ранее мы сообщали, что в октябре американский миллиардер Илон Маск выступил с мирным предложением, касающимся урегулирования военного конфликта в Украине.
За это против него поднялась волна хейта в соцсетях со стороны украинцев. По мнению некоторых из них, например политолога Юрия Романенко, Маск по сути хочет, "чтобы Украина спасла мир ценой собственного самоубийства".