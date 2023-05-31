Национальный мультимедийный тест могут остановить или перенести в случае воздушной тревоги.

Об этом сообщила глава парламентского подкомитета по вопросам высшего образования Юлия Гришина.

Решение о переносе НМТ может быть принято, если тревога будет длиться дольше одного часа.

"В случае воздушной тревоги участникам организуют выход в укрытия, а время, отведенное на тест, в этом случае приостанавливается", - пишет Юлия Гришина.

Если тест из-за тревоги будет завершен, участников оповестят о тестировании во время дополнительных сессий, сообщила она.

Ранее Минобразования опубликовало даты проведения мультитеста, который абитуриенты будут сдавать вместо ВНО.

Также в Минобразования объяснили, как абитуриентам с оккупированных территорий поступить в вузы.

Кроме того, в Минреинтеграции сообщали, что увеличено количество мест для участия в Национальном мультипредметном тесте для украинцев за границей. Эти места предусмотрены для украинских выпускников, которые находятся в Польше и желают поступать в украинские учебные заведения.