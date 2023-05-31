Мэр Киева Виталий Кличко объяснил, почему вчера закрыли Гаванский мост. По его словам, причина - падение обломков ракеты на проезжую часть во время обстрела Киева в понедельник.

"Сейчас новый асфальт отстаивается и через несколько часов проезд по Гаванскому мосту буде открыт", - сообщил Кличко в своем телеграм-канале.

Напомним, что Гаванский мост закрыли в понедельник утром. Этот мост ведет с Подола на Рыбальский остров, где, по общедоступной информации, находится завод "Кузница" и офис ГУР Украины.

Украинские власти не подтвердили информацию о возможном попадании ракет в этот объект и заявляли, что все ракеты, направленные на Киев, были сбиты. Очевидцы сообщали о сильном взрыве, произошедшем в районе Рыбальского острова. А столичные телеграм-каналы писали о закрытии Гаванского моста, который соединяет остров с Подолом.

При этом Глава ГУР Кирилл Буданов жестко прокомментировал последнюю массированную атаку на Киев, обещая ответную реакцию Москве.

Вчера президент РФ Владимир Путин заявил, что по штаб-квартире разведки в Киеве был нанесен удар. Украина этого не подтверждала.