Депутат Киевского городского совета от фракции "Евросолидарность" Анна Коваленко заочно получила от НАБУ подозрение в недостоверном декларировании.

Об этом сообщил журналист Олег Новиков.

Следствие считает, что депутат не задекларировала доходы от продажи ценных бумаг, полученных в 2020 году на сумму 55,6 млн. грн. Также она "забыла" указать данные о полученных доходах от продажи мотоцикла марки Harley-Davidson, автомобиля марки Land Rover и начисленных страховых выплатах на ремонт автомобиля.

Также в декларации депутат неправильно указала стоимость принадлежащего ему земельного участка в Киеве.

Таким образом, общая сумма незадекларированного состояния составляет более 63,7 млн грн.

Ранее мы писали о том, как депутат Киевсовета под наркотиками сбила женщину. По данным журналистов, речь идет о 21-летней Ярине Арьевой – дочери нардепа от "Евросолидарности" Владимира Арьева.

Позже депутат Киевсовета Ярина Арьева подтвердила, что ей выдвинули подозрение за ДТП под наркотиками. Факт аварии она признаёт, а вот употребление наркотиков - опровергает.