Женщина, упавшая на рельсы на станции киевского метро "Дворец "Украина", погибла. Метрополитен уже возобновил работу в обычном режиме.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

"Метрополитен возобновил работу в обычном режиме после случая падения пассажирки на путях на станции "Дворец "Украина". К сожалению, случай летальный, все обстоятельства инцидента выясняют правоохранители. Графики движения поездов постепенно восстанавливаются", - говорится в сообщении КГГА.

Напомним, сегодня после того, как на станции метро "Дворец" Украина на синей ветке в Киеве женщина попал под поезд, были закрыты на вход и выход станции: "Площадь Украинских Героев" (бывшая "Площадь Льва Толстого"), "Олимпийская" и "Дворец "Украина".

Ранее мы писали о том, как на станции киевского метро "Минская" полицейские изъяли у пассажира гранату Ф-1. Мужчину отправили под ночной домашний арест - то есть в дневное время он сможет и дальше находиться на улице. При проверке оказалось, что с гранатой в метро разгуливал 29-летний уроженец Одесской области.