В российском Краснодаре водитель обклеил свой Mercedes ненастоящими долларами из-за желания привлечь внимание. 2 июня мужчину остановили сотрудники ГАИ и оштрафовали, потому что цвет кузова не соответствует указанному в паспорте транспортного средства (ПТС).

Об этом сообщили российские СМИ.

По данным госавтоинспекции Краснодара, американские деньги водитель, 31-летний житель Сочи, напечатал сам. Мужчина признался полицейским, что обклеил ненастоящими купюрами автомобиль, чтобы привлечь к себе внимание.

Кроме того, что из-за оригинального желания цвет кузова перестал соответствовать документам, у автомобиля оказалась разбита фара. Поэтому на мужчину составили протокол по части первой статьи 12.5 КоАП РФ об управлении транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена.

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