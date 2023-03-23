Под Москвой на бывшем заводе Mercedes-Benz начнут собирать "машину Компартии" Китая - автомобиль Hongqi (читается "Хунци" - Ред.).

Об этом пишут российские СМИ.

По их данным, китайскими Hongqi хотят заменить автомобили западных брендов, покинувших рынок РФ.

"Наша основная задача - сделать полноценную замену Mercedes, BMW, Audi, тем привычным для нас брендам, которых продавалось по 150–200 тысяч автомобилей в год", - сообщил представитель дилера, который является новым владельцем бывшего завода Mercedes-Benz в Подмосковье.

По данным российских СМИ, сначала запустят производство кроссоверов, ведь Hongqi HS5 сертифицирован в России еще в конце 2022 года. Кроме того, одобрение типа транспортного средства получил флагманский седан H9. Переговоры также ведутся с FAW, которая является материнской компанией Hongqi.

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