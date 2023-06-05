С 5 июня в Украине стартует НМТ – национальный мультипредметный тест. Это упрощенный аналог ВНО, проводится второй год ввиду войны. Пункты сдачи обустроены в том числе за границей.

В 2023 году НМТ включает задачи по трем дисциплинам. Две из них – украинский язык и математика – обязательные.

Один предмет – на выбор из таких: история Украины, иностранный язык (английский \ немецкий \ французский \ испанский), биология, физика или химия.

Одно из основных отличий от ВНО – мультипредметный тест по всем трем дисциплинам проводится в один день. На прохождение выделено три часа. В случае воздушной тревоги тест может быть отменен или перенесен.

Пороговый балл для поступления на контракт - 10% правильных ответов по каждому из трех предметов.

Максимальное количество баллов, которое можно набрать по каждому из предметов – 200.

Для поступления на бюджет понадобится от 130 баллов. Для специальностей "Право" и "Международные отношения" - 140 баллов, для "Медицины" и "Стоматологии" - 150 баллов.

Тестирование будет проходить до 23 июня. Дополнительная сессия – 11 по 24 июля.

Вступительная кампания начинается с 1 июля и продлится на протяжении августа.

Абитуриенты смогут подать до 20 заявлений, но из них не больше пяти – на бюджет. Баллы аттестата и сельский коэффициент учитываться не будут.

Напомним, что ранее в Минобразования утвердили предельное число участников НМТ за границей. Таблица по странам и городам.

Также мы писали о том, что абитуриентам рассказали, что будет, если во время тестов объявят воздушную тревогу.