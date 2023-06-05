В "Вестях" отреагировали на задержание журналиста Тараса Козуба по подозрению в растлении несовершеннолетних и хранении детской порнографии.

Антон Савичев, главред "Вестей", сообщил в комментарии "Стране", что Тарас Козуб был уволен из издания еще 26 мая.

"Мы узнали, что он задержан, в прошлую среду. Наши адвокаты удостоверились, что в этом деле нет никакой журналистской или политической подоплеки. И ознакомившись с материалами дела, можем сказать, что мы, понятное дело, не приветствуем это. Его последний рабочий день был 26 мая, тем же днем он был уволен. Тогда мы еще не знали про статью обвинения. И вот сегодня мы из СМИ узнали эту шокирующую информацию. Честно - мы ох@рели. Наша редакция готова полностью содействовать следствию", - сказал Антон Савичев "Стране".

Савичев добавил, что ему неизвестно о том, чтобы подобные подозрения выдвигались в адрес других сотрудников "Вестей".

"Наши адвокаты ознакомились с делом, и там нет никого из нашей редакции, кроме Козуба. Понять круг общения Тараса сложно. Тарас давно работает в "Вестях", но я недавно. Его работа на сайте пришлась на время карантина, люди частично работали удаленно. Да и я не вникаю в личную жизнь сотрудников", - отметил Савичев.

Суд по мере пресечения над Козубом состоялся в прошлую пятницу, ему определили содержание под стражей с залогом в 214 тыс. грн. Журналисту грозит до восьми лет лишения свободы.

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