ВСУ показали работу чешских зенитных комплексов "Viktor", которые являются простыми в использовании и меневренными. В сочетании с тепловизионным прицелом и коллиматорным целеуказателем это мощное оружие против "Шахедов".

Об этом сообщает командование Объединенных Сил ВС Украины.

"Главной задачей установок "Viktor" является борьба с ударными беспилотными летальными аппаратами, а также противодействие самолетам и вертолетам на малых высотах. Легкобронированная техника, полевые укрепления врага и его пехота тоже вполне достижимы для спаренного 14,5 мм зенитного пулемета, установленного на шасси Toyota Land Cruiser 70", - рассказал командующий Объединенных Сил ВС Украины Сергей Наев.

По его словам, первые комплексы "Viktor" уже несут боевое дежурство на Севере и демонстрируют отличные результаты по сбитию дронов-камикадзе.

Командующий лично протестовал новую установку в действии, отметив, что зенитный комплекс "сделан для людей". С него легче прицеливаться и вести огонь благодаря современному прицельному комплексу.

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