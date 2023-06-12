В понедельник, 12 июня, в Украине будет дождливая погода. Местами возможны грозы и шквальные порывы ветра.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, однако вероятны порывы до 15-20 м/с.

Сильные дожди ожидаются на востоке и юге Украины, а также в Житомирской, Хмельницкой и Ровенской областях. На остальной территории вероятны кратковременные дожди, местами грозы.

На западе и севере страны температура воздуха будет +12...+17 градусов, ночью - до +7...+12 градусов.

На остальной территории Украины столбики термометров покажут днем +17...+22 градусов, ночью будет прохладнее - до +11...+16 градусов.

В Киеве температура воздуха днем будет +14...+16 градусов, а ночью похолодает до +9... +11 градусов. Погода облачная с прояснениями, ожидается небольшой дождь. Ветер северо-восточный, возможны порывы до 15-20 м/c.

Напомним, в последние два дня в Украине шли сильные дожди. Так, 10 июня Киев накрыла мощная гроза с ливнем и градом. На улицах начался потоп.

А накануне после сильных дождей затопило Львовскую область. После выхода реки из берегов были повреждены пять мостов в Дробычском и Стрыйском районах.