В школах Киева последний звонок в этом году пройдет 15 и 16 июня. Главным условием проведения праздника будет соблюдение мер повышенной безопасности.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

"Праздник последнего звонка уже второй год будет проходить в условиях широкомасштабной войны, которую Россия развязала против Украины. Именно поэтому главным условием этого праздника станет повышенная безопасность, - сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский.

Также отмечается, что единых рекомендаций, кроме мер безопасности, учебным заведениям не предоставляли, поэтому каждая школа будет отдельно выбирать удобный и безопасный формат выпускных.

В 2023 году только из 9 и 11 классов выпускается около 50 тысяч школьников.

Около двух третей киевских школьников учились очно. В целом среди школьников Киева пятая часть сейчас находится за границей.

Ранее заместитель министра образования и науки Андрей Витренко заявил, что учебный год завершится не позднее 30 июня. Продолжительность учебного года не повлияет на график проведения НМТ и вступительной кампании.

А Верховная Рада Украины поддержала законопроект, освобождающий 11-е классы от государственной итоговой аттестации и определила порядок поступления в вузы в формате национального мультипредметного теста (НМТ).