Пойдёт под суд американец, который внезапно проснулся и выстрелил себе в ногу из револьвера
Пожилой американец прострелил себе ногу, отбиваясь от взломщика, который привиделся ему во сне. Теперь ему предстоит суд за незаконное применение оружия.
Об этом сообщает полиция штата Иллинойс.
Как говорится в заявлении полиции, 62-летнему Марку Дикаре из штата Иллинойс приснилось, что некто вломился к нему в дом, в связи с чем он достал свой револьвер Magnum-357 и выстрелил в предполагаемого взломщика, но вместо этого попал в себя.
На этом несчастья Дикары не закончились: после получения медицинской помощи его арестовали за незаконное владение и применение огнестрельного оружия.
Ранее в США шестилетний ученик первого класса выстрелил в учительницу начальной школы города Ньюпорт-Ньюс в штате Вирджиния. Школьник и педагог поссорились, после чего мальчик выстрелил в женщину из пистолета. Правоохранители считают, что выстрел не был случайностью: мальчик умышленно принес огнестрельное оружие в школу и направил его на учителя.
Также мы рассказывали, как жительница Колльервилля в штате Теннесси Элис Хоул обратилась в суд после убийства ее мужа полицейским, которого вызвали из-за желания супруга покончить жизнь самоубийством.