Пожилой американец прострелил себе ногу, отбиваясь от взломщика, который привиделся ему во сне. Теперь ему предстоит суд за незаконное применение оружия.

Об этом сообщает полиция штата Иллинойс.

Как говорится в заявлении полиции, 62-летнему Марку Дикаре из штата Иллинойс приснилось, что некто вломился к нему в дом, в связи с чем он достал свой револьвер Magnum-357 и выстрелил в предполагаемого взломщика, но вместо этого попал в себя.

На этом несчастья Дикары не закончились: после получения медицинской помощи его арестовали за незаконное владение и применение огнестрельного оружия.

Ранее в США шестилетний ученик первого класса выстрелил в учительницу начальной школы города Ньюпорт-Ньюс в штате Вирджиния. Школьник и педагог поссорились, после чего мальчик выстрелил в женщину из пистолета. Правоохранители считают, что выстрел не был случайностью: мальчик умышленно принес огнестрельное оружие в школу и направил его на учителя.

Также мы рассказывали, как жительница Колльервилля в штате Теннесси Элис Хоул обратилась в суд после убийства ее мужа полицейским, которого вызвали из-за желания супруга покончить жизнь самоубийством.