Президент Владимир Зеленский выступил по видеосвязи в парламенте Швейцарии и призвал депутатов разблокировать экспорт оружия в Украину.

"Я знаю, что в Швейцарии обсуждается вопрос экспорта военного оборудования для защиты и обороны Украины. Это было бы жизненно важно. Нам нужно оружие, чтобы мы могли восстановить мир в Украине", — подчеркнул Зеленский.

Председатель верхней палаты парламента Бригитте Хеберли-Коллер заявила, что Швейцария стоит на стороне международного законодательства, согласно которому каждое государство имеет право на самооборону.

"Я желаю вам, господин Зеленский, много мужества и силы. И прежде всего крепкого мира", — сказала она.

А вот депутаты от правой Швейцарской народной партии выразили протест выступлению Зеленского — они поднялись и покинули сессионный зал.

"Мы понимаем, что украинский президент хочет сделать всё, чтобы защитить свою страну. Но мы не должны позволять давить на себя в вопросе санкций или поставок оружия", — объяснил этот поступок депутат партии Альфред Хеер.

"Украина пытается напрямую повлиять на парламент для принятия решения о поставках оружия и боеприпасов. В таком случае наш нейтралитет будет нарушен!" - заявил лидер фракции Народной партии Швейцарии Томас Эски ещё в прошлом месяце, когда было анонсировано выступление Зеленского.

Ранее нижняя палата парламента Швейцарии заблокировала реэкспорт своего оружия Украину, но этот вопрос был отложен на повторное рассмотрение.

А сегодня стало известно, что депутаты Швейцарии вернулись к вопросу продажи своих списанных танков Германии для отправки в Украину, и это было поддержано верхней палатой парламента.