В приложении госуслуг "Дия" можно будет закрыть ФЛП. Правда, пока услуга доступна только для бета-тестирования.

Об этом сообщается в его официальном телеграм-аккаунте.

"Теперь не только открыть, но и закрыть ФЛП можно будет в несколько кликов. Никаких походов в госучреждения и заполнения заявлений, которые должны проверяться госрегистратором кучу времени", - сказано в записи.

Присоединиться к тестированию сейчас могут:

физические лица-предприниматели, имеющие регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов;

предприниматели, использующие паспортные данные вместо карты налогоплательщика.

Процесс закрытия ФЛП занимает буквально секунду: все данные автоматически подтягиваются из Единого государственного реестра. Необходимо только просмотреть информацию и подписать.

Ранее мы сообщали, что справка о регистрации места жительства в Украине больше не нужна. Теперь выписку о месте жительства можно получить в приложении "Дия".

Также мы рассказывали, что украинцы теперь могут получить в "Дие" электронное судебное решение.