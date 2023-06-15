В "Дие" теперь можно будет закрыть физлицо-предпринимателя
В приложении госуслуг "Дия" можно будет закрыть ФЛП. Правда, пока услуга доступна только для бета-тестирования.
Об этом сообщается в его официальном телеграм-аккаунте.
"Теперь не только открыть, но и закрыть ФЛП можно будет в несколько кликов. Никаких походов в госучреждения и заполнения заявлений, которые должны проверяться госрегистратором кучу времени", - сказано в записи.
Присоединиться к тестированию сейчас могут:
- физические лица-предприниматели, имеющие регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов;
- предприниматели, использующие паспортные данные вместо карты налогоплательщика.
Процесс закрытия ФЛП занимает буквально секунду: все данные автоматически подтягиваются из Единого государственного реестра. Необходимо только просмотреть информацию и подписать.
Ранее мы сообщали, что справка о регистрации места жительства в Украине больше не нужна. Теперь выписку о месте жительства можно получить в приложении "Дия".
Также мы рассказывали, что украинцы теперь могут получить в "Дие" электронное судебное решение.