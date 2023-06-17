Движение на южном фронте, помощь союзников и обучение украинских пилотов. Вечернее обращение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее видеообращение в субботу, 17 июня.
Главное из заявлений президента:
- Поблагодарил бойцов ОСУВ "Таврия" за продвижение вперед.
- Поблагодарил США, Нидерланды и ряд других стран за очередные пакеты военной помощи.
- Сказал, что Швеция уже готова учить украинских пилотов на своих самолетах.
Напомним, офицер ВСУ в интервью американским журналистам сообщил, что российские авиаудары и артобстрелы являются основными проблемами, с которыми сталкиваются украинские войска при нынешней попытке наступления.
А в Минобороны сообщили, что украинская армия при наступлении несет в разы меньше потерь, чем российские войска.
Война в Украине идет 479-й день. Мы следим за новостями 17 июня 2023 года в своем онлайне.
Также мы подводили итоги дня 16 июня: "Тревога в Киеве и делегация из Африки, Путин о ядерном ударе по Украине, что случилось с Будановым".
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