Зеленский записал новое видеообращение. Скриншот видео

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее видеообращение в субботу, 17 июня.

Главное из заявлений президента:

  1. Поблагодарил бойцов ОСУВ "Таврия" за продвижение вперед.
  2. Поблагодарил США, Нидерланды и ряд других стран за очередные пакеты военной помощи.
  3. Сказал, что Швеция уже готова учить украинских пилотов на своих самолетах.

Напомним, офицер ВСУ в интервью американским журналистам сообщил, что российские авиаудары и артобстрелы являются основными проблемами, с которыми сталкиваются украинские войска при нынешней попытке наступления.

А в Минобороны сообщили, что украинская армия при наступлении несет в разы меньше потерь, чем российские войска.

Война в Украине идет 479-й день. Мы следим за новостями 17 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 16 июня: "Тревога в Киеве и делегация из Африки, Путин о ядерном ударе по Украине, что случилось с Будановым". 

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