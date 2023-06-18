Американский бизнесмен, основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск потроллил президента Соединенных Штатов Джо Байдена в Твиттере.

Под записью президента США о повышении налогов для богатых, миллиардер предположил, что это писал не сам Байден.

"Пожалуйста, дайте ему пароль, чтобы он мог писать свои собственные твиты. Пожалуйста, умоляю вас!", - написал Маск.

Ранее мы писали о том, как известный американский писатель Стивен Кинг вступил в сетевую перепалку с предпринимателем, инженером и миллиардером Илоном Маском, который указал на опасность для всего мира в случае безжалостной эскалации в Украине.

Кроме того, недавно советник главы Офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал предпринимателя Илона Маска за то, что тот сделал в Твиттере репост видео знаменитого американского ведущего Такера Карлсона. Часто критикующий власти США Карлсон в новом ролике обвинил Украину в подрыве дамбы Каховской ГЭС. Он утверждает, что разрушение ГЭС больше вредит России, так как катастрофа ставит под угрозу снабжение водой Крыма.