Бывший владелец английского "Челси" российский бизнесмен Роман Абрамович отказывается подписывать договор о передаче Украине средств от продажи футбольного клуба.

Об этом сообщает Daily Mail.

Издание пишет, что Абрамович хочет, чтобы часть денег была передана пострадавшим из России. Правительство Великобритании и Еврокомиссия выступают против этого.

В министерстве иностранных дел Великобритании надеются, что деньги будут переданы Украине до зимы.

"Была надежда, что деньги переведут прошлым летом, потом мы надеялись на продвижение в январе. Сейчас мы надеемся, что деньги начнут поступать в Украину до наступления морозов в конце года, но нет никаких гарантий, что это произойдет", – сказал источник Daily Mail.

Ранее Telegraph сообщил, что британское правительство согласует передачу на помощь Украине 2,3 млрд фунтов от продажи клуба "Челси". Абрамович объявил о продаже "Челси" ещё до попадания в санкционный список. Для оформления продажи клуба Абрамовичу пришлось запрашивать разрешение у правительства Великобритании. Весной прошлого года Абрамович обещал направить вырученные деньги в фонд, созданный в пользу пострадавших в Украине.

Однако позже в пресс-службе Абрамовича сообщили, что он не имеет отношения к распределению этих денег.