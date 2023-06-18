На южном побережье оккупированного Крыма, в Балаклавской бухте вода изменила свой природный цвет, окрасившись в ядовито зеленый цвет.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Что стало причиной необычного изменения цвета моря, точно неизвестно. Местные жители предполагают, что в воду попало "странное вещество" - флуоресцеин, который используется в тепловых сетях для обнаружения утечек, а также в гидрологии для обнаружения перемещения подземных вод и рек. Также среди предположений выдвигается утечка канализационных стоков или краски.

Местные "власти" заверяют, что угрозы здоровью людей нет.

"На месте работает природоохранная прокуратура и Севприроднадзор. Берутся пробы воды. Это не диверсия. Скорее всего, это, действительно, средство, которое используют для определения протечки труб. Оно не представляет угрозу", – сообщил "вице-губернатор" Севастополя Евгений Горлов.

Что бы ни было источником загрязнения моря, многие сходятся во мнении, что пока в этой воде нельзя ни купаться, ни ловить рыбу.

Ранее мы сообщали, что в конце мая в знаменитом Гранд-канале Венеции вода внезапно окрасилась в яркий зеленый цвет.

Также мы писали, что в отобранных пробах морской воды в Одессе обнаружены яйца и личинки гельминтов. После подтопления южных регионов Украины из-за подрыва Каховской ГЭС в Одессу вынесло много мусора.