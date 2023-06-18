В понедельник, 19 июня, в части регионов Украины ожидается дождливая погода. Местами возможны шквалы и град.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западной части страны температура воздуха ночью будет +11...+15 градусов, днем потеплеет до +21...+25 градусов. Синоптики прогнозируют дожди и грозы.

На востоке Украины столбики термометров покажут ночью +13...+15 градусов, днем воздух прогреется до +23...+26 градусов. Переменная облачность, без осадков.

В северных и центральных регионах страны ожидается +15...+19 градусов ночью и +26...+29 градусов днем. Осадков синоптики не прогнозируют.

На юге Украины ночью будет +16...+20 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +25...+29 градусов. Возможны кратковременные дожди, местами с грозами.

В Киевской области температура воздуха ночью будет +14...+19 градусов, днем воздух прогреется до +25...+30 градусов.

В столице Украины ожидается +17...+19 градусов ночью и +27...+29 градусов днем. Переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/c.

Напомним, в июне в Украине ожидается переменчивая погода с колебаниями атмосферного давления и температуры. Вероятность сильной жары будет относительно низкой, а осадки будут распределены неоднородно.

Ранее мы писали, что с 18 по 24 июня предрекают самую длинную по продолжительности магнитную бурю этого месяца, которая будет колебаться от 3 до 4 баллов - это считается высокой интенсивностью.