Конституционный суд Молдовы признал неконституционной партию "Шор" бизнесмена Илана Шора и запретил ей участвовать в политической жизни страны.

Об этом сообщают молдавские СМИ.

Партия выступила организатором недавних протестов в Молдове, которые власти связывали с Россией.

Правительство доказывало в суде, что "Шор" прибегала к подкупу протестующих для дестабилизации ситуации в стране, а также нарушила конституционные принципы.

Решение принято в соответствии с четвертым пунктом 41 статьи Конституции Молдовы, который гласит: "Партии и другие общественно-политические организации, цели или деятельность которых направлены против политического плюрализма, принципов правового государства, суверенитета, независимости и территориальной целостности Республики Молдова, являются неконституционными".

Президент Молдавии Майя Санду приветствовала решение КС.

"Политическая партия, созданная из коррупции и для коррупции, представляет опасность для конституционного строя и безопасности государства", - написала она в социальных сетях.

"Граждане Молдавии всегда защищали свою свободу и требовали равных прав для всех. Молдова должна стать государством, которое предотвращает использование коррупционерами государственных и общественных денег в личных интересах. Молдаване хотят государство, которое будет защищать их от воров и вершить правосудие. Только государство, очищенное от тех, кто ворует у него, может обеспечить благосостояние своих граждан", - заявила Санду.

Представители политсилы называют решение суда политическим и намерены обжаловать его в ЕСПЧ.

"Шор" считается одной из ведущих пророссийских сил в Молдове. Власти обвиняли партию в том, что она на деньги РФ организовывала антиправительственные протесты. Сама партия эти обвинения отвергает и заявляет, что протестует против роста цен на коммунальные услуги.

"Шор" имеет свою фракцию в парламенте. Недавно ее представительница Евгения Гуцул победила на выборах главы Гагаузии.

В то же время партия не является особо популярной в Молдове из-за негативного имиджа ее главы Шора, который ранее попадал в коррупционные скандалы.

Гораздо более популярна на пророссийском поле партия социалистов экс-президента Игоря Додона, на которого заведены уголовные дела. Запрет "Шор" потенциально может усилить позиции Додона. Если, конечно, его партию тоже не запретят.

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