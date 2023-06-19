Нидерландский разведывательный сайт Oryx, или Oryxspioenkop, который анализирует военные действия, в том числе и в Украине, по информации из открытых источников и вел подсчет потерь, прекращает свою работу.

Об этом создатель портала сообщил в Twitter.

По его словам, 10 лет работы над проектом так и не начали приносить ему прибыли, а удовольствия от него он больше не получает. Проект закроется с 1 октября.

На страницу Oryx в Twitter было подписано почти 450 тысяч человек. Сайт ведут Стейн Митцер и Йост Олиманс, которые раньше работали в Bellingcat.

Oryx работает как OSINT разведка по открытым источникам (оpen-source intelligence). Он собирает данные на основе доступных в сети фото, видео и документальных подтверждений. В центре его внимания – военные конфликты в разных регионах планеты, а так же данные об армиях разных стран. Такую статистику нельзя назвать точной.

Между тем война в Украине идет 481-й день. Мы следим за новостями 19 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 18 июня. За две недели на восточном фланге - под Великой Новоселкой - ВСУ продвинулись вперед примерно на 7-8 километров, вклинившись между Новодонецким и Старомайорским. При этом освобождено четыре села - Нескучное, Сторожевое, Благодатное, Макаровка.

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Олеся Медведева в своем блоге в связи с публикациями российских СМИ анализировала, что произошло с главой ГУР Кириллом Будановым.

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