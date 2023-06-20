Жителей Херсона, которые возвращаются в свои дома после наводнения, продолжают рассказывать о том, в каком состоянии находятся их дома.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Когда прорвало дамбу, Оксана находилась в Кривом Роге, куда уехала от обстрелов.

"Этот дом мы купили пять лет назад. Но нормально пожить нам удалось там всего четыре года. После деоккупации Херсона город ежедневно обстреливают, а сейчас ещё и водой затопило", — рассказывает женщина.

В доме Оксаны обвалился потолок, испорчена вся мебель, пришли в негодность вещи и бытовая техника.

"Трудно представить, что здесь происходило, так как мебель находится не на своём месте. В доме и сейчас опасно, штукатурка продолжает отваливаться и может упасть прямо на голову", — говорит местная жительница.

Оксана, как и другие пострадавшие жители Херсона, жалуется на бездействие властей.

"Мы здесь находимся уже три дня и не можем дождаться, чтобы к нам приехала полиция и зафиксировала все повреждения. Нам сказали, что полицейские должны всё сфотографировать. Мы не знаем, что делать. Если сейчас мы здесь всё уберём, потом будет трудно доказать, что мебель была повреждена. Но не убирать здесь мы тоже не можем", — возмущается Оксана.

Соседка Оксаны Людмила, несколько лет назад вернулась из Италии где работала, чтобы сделать ремонт в доме и оставить его дочери.

"Имела всё, а сейчас ничего. Все вещи, вся мебель, бытовая техника сломана. В доме очень воняет, я даже не знаю, что это за запах. Спасатели, которые откачивают воду, говорят, что в дом попали стоки из канализации", — рассказывает Людмила.

Женщина также говорит, что никто из представителей государства к ней не приходил и не фиксировал повреждения.

"Что делать, я не знаю. Начинать ремонт у меня нет денег, да и пока здесь всё не высохнет, ремонт делать бесполезно. Через 4 месяца начнутся холода, к этому времени я точно не смогу вернуться сюда жить. Мы, люди которые пострадали, абсолютно никому не нужны. До потопа я ложилась спать в этом доме и не знала, проснусь или в дом попадёт снаряд. А сейчас и спать негде ложиться", — жалуется Людмила.

Как ранее сообщала "Страна", жители Херсона жалуются на местную власть, которая не объяснила, как оформить ущерб после затопления.

Напомним, среди райнов города наиболле всего пострадал Корабел, где до сих пор борются с последствиями наводнения.